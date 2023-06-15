الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد فتح حجز شقق الاسكان الاجتماعي خلال عام 2023

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

يبحث الكثير من المواطنين راغبي الحصول على وحدة سكنية لمحدودي الدخل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد فتح الحجز بشقق الإسكان الاجتماعي 2023.

موعد فتح باب الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وحاليا لم تعلن وزارة الإسكان عن موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي ولكن من المتوقع أن يبدأ الحجز خلال شهر أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وتوفر مشروعات الاسكان الاجتماعي الكثير من الوحدات السكنية للشباب المقبل على الزواج، وتتراوح مساحتها من 75 إلى 90 متر مربع وتتألف من غرفتين أو ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب.

وعرض هذه الوحدات بسعر التكلفة للمتر و الذي يتراوح ما بين 15 إلى 25 ألف جنيه، ويتم تقسيط ثمن الوحدة السكنية على 20 عامًا من خلال التمويل العقاري بالتعاون مع البنوك المصرية.
وحول متابعة طلبات التقديم على الوحدات السكنية التي تم طرحها من قبل

ويمكنك متابعة حالة طلبك وكافة التفاصيل المتعلقة بالشقة او المراحل التى ستمر بها حتى تصل إلى ان تتسلم شقتك، وذلك من خلال الموقع الالكتروني لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وذلك من خلال هذا الرابط  (من هنا).

كما يمكن للمواطنين التواصل  مع خدمة عملاء الصندوق عبر -  الأرقام (1188 - 5777 - 5999) أو على (090071117) من أي رقم أرضي من الساعة 9 ص حتي الساعة 6 م عدا يومي الجمعة والسبت

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وتستطيع من خلال الموقع الالكترونى صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى القيام بعدد من الخدمات:

حجز الوحدات.
متابعة نتائج الفرز والتظلمات.
التقدم بشكوى أو مقترح.

التضامن تبدأ قبول طلبات الحصول على وحدات جديدة

كانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنها ستبدأ في قبول طلبات الحصول على وحدات سكنية في الإسكان الاجتماعي المخصص لأسر الضحايا والمصابين بنظام التمويل العقاري، كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي ابتداءً من 15 مايو حتى 15 يونيو.

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