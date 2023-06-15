وحدة الدعم بـ"الإسكان" تتفقد معدلات تنفيذ "سكن لكل المصريين" بأسيوط الجديدة (صور)

أجرى أعضاء وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، اليوم الخميس، جولة ميدانية بمدنية غرب اسيوط الجديدة، لتفقد معدلات تنفيذ أعمال مشروع “سكن لكل المصريين” في الحي الثالث بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الاسكان والمرافق بمتابعه نسب انجاز وجودة المبادرة الرئاسية بكافة المدن الجديدة

ضم الوفد كل من المهندس مصطفي بكير و مصطفي الصاوي، ورافقهم المهندس ياسر عبدالله رمضان رئيس الجهاز والمهندس فرج جمعة والمهندس أسامة محمد والمشرف علي إدارة الإسكان، المهندس باسم عصام الدين والمهندسة هبه بركات مسئول الإعلام بالجهاز ومجموعة من مشرفي التنفيذ علي مشروعات الاسكان والبينة التحتية وممثلين للشركة المنفذة للمشروع سكن لكل المصريين.

وتفقد مسئولوا وحدة الدعم الفني بالاسكان ومسئولي جهاز غرب اسيوط، معدلات تنفيذ 15 عمارة تضم كل منها 6 طوابق ليبلغ المجموع الكلي للوحدات السكنية 360 وحدة سكنية كاملة التشطيب شاملة الربط علي المرافق وأعمال تنسيق الموقع.

وتتراوح مساحة الوحدة الواحدة من 100 متر مربع إلي 120 متر مربع وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 173 مليون جنيه، ووصلت نسب إنجاز المشروع لـ60 ‎%‎ و يستهدف المشروع الفئة المتوسطة.

واكد رئيس جهاز غرب اسيوط علي دقة و كفاءة التشطيبات الداخلية و الخارجية ومتابعة سير الأعمال حتي يتم الإلتزام بمواعيد الإستلام المحددة مشددين علي الشركة ضرورة دفع معدلات الإنجاز بالكفاءة المطلوبة