الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وحدة الدعم بـ"الإسكان" تتفقد معدلات تنفيذ "سكن لكل المصريين" بأسيوط الجديدة (صور)

غرب اسيوط الجديدة
غرب اسيوط الجديدة

أجرى أعضاء وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، اليوم الخميس، جولة ميدانية بمدنية غرب اسيوط الجديدة، لتفقد معدلات تنفيذ أعمال مشروع “سكن لكل المصريين” في الحي الثالث بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الاسكان والمرافق بمتابعه نسب انجاز وجودة المبادرة الرئاسية بكافة المدن الجديدة  

ضم الوفد كل من المهندس مصطفي بكير و مصطفي الصاوي، ورافقهم المهندس ياسر عبدالله رمضان رئيس الجهاز والمهندس فرج جمعة والمهندس أسامة محمد والمشرف علي إدارة الإسكان، المهندس باسم عصام الدين والمهندسة هبه بركات مسئول الإعلام بالجهاز ومجموعة من مشرفي التنفيذ علي مشروعات الاسكان والبينة التحتية وممثلين للشركة المنفذة للمشروع سكن لكل المصريين. 

وتفقد مسئولوا وحدة الدعم الفني بالاسكان ومسئولي جهاز غرب اسيوط، معدلات تنفيذ 15 عمارة تضم كل منها 6 طوابق ليبلغ المجموع الكلي للوحدات السكنية 360 وحدة سكنية كاملة التشطيب  شاملة الربط علي المرافق وأعمال تنسيق الموقع.

وتتراوح مساحة الوحدة الواحدة من 100 متر مربع  إلي 120 متر مربع وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 173 مليون جنيه، ووصلت نسب إنجاز المشروع لـ60 ‎%‎ و يستهدف المشروع الفئة المتوسطة. 

واكد رئيس جهاز غرب اسيوط  علي دقة و كفاءة التشطيبات الداخلية و الخارجية ومتابعة سير الأعمال حتي يتم الإلتزام بمواعيد الإستلام المحددة مشددين علي الشركة ضرورة دفع معدلات الإنجاز بالكفاءة المطلوبة

 

المبادرة الرئاسي سكن لكل المصريين غرب اسيوط لمصريين وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان

الأكثر قراءة

تقارير صحفية: محمد صلاح بديلًا لـ ميسى فى باريس سان جيرمان

مصرع شخص غرقا فى نهر النيل بقنا

أمين "حماة الوطن" بالإسكندرية: تطوير الميناء نقلة نوعية كبيرة للدولة المصرية

الأهلى يتفوق على "البايرن" فى تصنيف أندية العالم: ماذا عن الزمالك؟

ما هي سفينة "وادي الملوك" أحدث وأكبر سفن الأسطول التجاري بميناء الإسكندرية؟

ضبط ربع طن زيت طعام مجهول المصدر فى حملات تموينية بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى