الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طرح كراسة شروط شقق تعاونيات الإسكان والبناء اليوم.. وهذا موعد الحجز

شقق الإسكان الاجتماعى
شقق الإسكان الاجتماعى

تطرح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، اليوم الإثنين، كراسة شروط الحجز لعدد 361 وحدة سكنية استثمارية بمواقع متميزة بمشروعات الهيئة، وهي مشروع  ( لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة بدر – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة العاشر من رمضان ) بمساحات تتراوح من 95م2 : 155م2.

وأوضحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 12 /6 /2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 27 /6 /2023، بمقر الهيئة الرئيسي بالعنوان: شارع سمير عبدالرءوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم إجراء قرعة التخصيص العلنية للوحدات السكنية بين المتقدمين طبقًا للبيان الوارد بكراسة الشروط لكل مشروع بنادي المعلميين أمام مقر الهيئة الرئيسي  للهيئة.

وحددت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان موعد الحجز وتقديم الطلبات للوحدات السكنية المطروحة بكل المشروعات التابعة لها، وهي كالآتي:

أولًا: حجز مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، خلال الفترة من 4 إلى 13 يوليو 2023.

ثانيًا: حجز مشروع لؤلؤة بدر خلال الفترة من 17 إلى 26 يوليو 2023.

ثالثًا: حجز مشروع لؤلؤة أكتوبر خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 10 أغسطس 2023.

رابعًا: حجز مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس 2023.
 

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