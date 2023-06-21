الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ساحات المحافظات تستعد لصلاة عيد الأضحى.. وحزمة تعليمات من هشام آمنة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أنهت وزارة التنمية المحلية، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تفعيل غرفة عمليات مركزية للتواصل مع نظيراتها الفرعية في المحافظات.

ووجه وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، المحافظين برفع درجة الاستعدادات بهيئتي النقل العام بالقاهرة والاسكندرية، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، بجانب تكثيف تواجد سيارات النقل العام لمواجهة أي طوارئ أو أزمات، مع متابعة مواقف السيارات (النقل العام والسرفيس ونقل الركاب والأجرة) لعدم استغلال المواطنين مشدداً على أهمية متابعة انتظام حركة وخطوط سير المركبات، وفقا لتعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة وإلى المحافظات الأخرى، سواء لسيارات النقل العام، أو السرفيس، أو نقل الركاب. 

وكلف آمنة بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحي، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والأمصال اللازمة والأطقم الطبية، فضلا عن توفير مرفق الإسعاف على مستوى كل محافظة، وإزالة جميع الإشغالات حول المنشآت الصحية. 

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بالتأكد من جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الأضحى المبارك وتهيئة الطرق المؤدية إليها، والعمل على رفع كفاءة الإنارة في جميع الشوارع والطرق المؤدية والمناطق المحيطة بها، والتشديد على إجراءات الصيانة اللازمة لجميع أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أى وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح ، مع التنبيه على نظافة أعمدة الإنارة وشكلها الجمالى وإزالة الاتربة عنها وصيانتها.

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