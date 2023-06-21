الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب استغاثة مواطن.. ضبط كميات من الحشيش والهيروين خلال حملة أمنية ببولاق الدكرور

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً زعم صاحب الحساب (مقيم بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة)، انتشار مروجى المواد المخدرة بالمنطقة محل سكنه، وإلتمس تكثيف التواجد الأمنى للحد من تلك الظاهرة. 

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بعدة حملات أمنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، من بينها المنطقة محل الشكوى، خلال الآونة الأخيرة.

 

وأسفرت جهود الحملة الأمنية على هذه المنطقة، عن ضبط (عدد 433 قضية إتجار بالمواد المخدرة)، ضبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 17,170 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 5,80 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر وزنت 925, 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس وزنت 495, 11 كيلو جرام – عدد 54003 قرص مخدر – 10 قطع سلاح نارى – 3 محدث صوت – 56 قطعة سلاح أبيض)، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

إتخاذ الإجراءات القانونية 80 كيلو جرام 10 قطع سلاح ناري إجراءات القانونية اخير استغاثة اجراء

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