محافظ بورسعيد يشهد محاكاة لمناسك الحج من تلاميذ المدارس

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء الثلاثاء، محاكاة لمناسك الحج والعمرة التي نظمها تلاميذ المدارس بمديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، وعلي الألفي نقيب معلمي بورسعيد، وقيادات التعليم بمشاركة ٦٥ طالبا وطالبة من طلاب الصفوف الأولى للمرحلة الابتدائية.

وتضمنت الفعالية أداء الطلاب محاكاة لمناسك الحج والعمرة ومنها كيفية الإحرام، والطواف، السعي، والتعريف بيوم التروية بمنطقة "منى"، الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة ورمي جمرات العقبة، وصولا إلى النحر، وسط إشادة وإعجاب كبير من الحضور بنادي المعارف الرياضي.

وأشاد محافظ بورسعيد بحسن تنظيم المحاكاة وأداء الطلاب المميز، مؤكدًا على أن المحاكاة تعتبر واحدة من أفضل الوسائل التعليمية التي تعلم أبنائنا الفرائض وأركان الإسلام المختلفة، موجهًا الشكر لمديرية التربية والتعليم على تنظيم محاكاة الحج بهذا المستوى الراق، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب المشاركين بالمحاكاة.

وفي شأن آخر، استقبلت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، صباح الثلاثاء، مصطفى مرجان رئيس قطاع التعليم الفني والمعلمين بأكاديمية السويدي الفنية.

وأكدت وكيل أول الوزارة أن اللقاء ناقش مبادرة الأكاديمية لنشر خدماتها التدريبية لمعلمي مدارس التعليم الفني بالمحافظة بتدريب 100 معلم من مختلف نظم مدارس التعليم الفني تربويا وفنيا.

وأشارت إلى أن مبادرة الأكاديمية ستتم على مرحلتين، الأولى تحديد الاحتياجات وأدوات جمع البيانات والثانية تختص بتصميم مجموعة من الحقائب التدريبية لاختيار 25 معلما متميزا يساهم في نقل الخبرات المكتسبة لباقى معلمي المحافظة .

وأوضحت أن مبادرة الأكاديمية ستتم على مرحلتين، الأولى تحديد الاحتياجات وأدوات جمع البيانات والثانية تختص بتصميم مجموعة من الحقائب التدريبية لاختيار 25 معلما متميزا يساهم في نقل الخبرات المكتسبة لباقى معلمي المحافظة.

محافظ بورسعيد يشهد محاكاة لمناسك الحج والعمرة

محافظ بورسعيد يشهد محاكاة لمناسك الحج والعمرة

محافظ بورسعيد يشهد محاكاة لمناسك الحج والعمرة

محافظ بورسعيد يشهد محاكاة لمناسك الحج والعمرة

محافظ بورسعيد يشهد محاكاة لمناسك الحج والعمرة

محافظ بورسعيد يشهد محاكاة لمناسك الحج والعمرة

محافظ بورسعيد يشهد محاكاة لمناسك الحج والعمرة

محافظ بورسعيد يشهد محاكاة لمناسك الحج والعمرة

محافظ بورسعيد يشهد محاكاة لمناسك الحج والعمرة

محافظ بورسعيد يشهد محاكاة لمناسك الحج والعمرة