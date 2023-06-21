الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد سلماوى لـ"الشاهد": اكتشفت أن بعض الأشخاص بهيئة الكتاب قيادات بالإخوان

الكاتب والروائي محمد
الكاتب والروائي محمد سلماوي

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إن قرار إقالة قيادات من وزارة الثقافة وقت حكم الإخوان ومنهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، كان متوقعًا، والبعض الآخر كان مفاجئًا.

وأضاف “سلماوي”، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه اكتشف أنه عندما أقيل أحد قيادات وزارة الثقافة، أحد أعضاء مجلس اتحاد الكتاب والذين تزعموا رفض الإعلان الدستوري، تم  تعينه مكان القيادة الثقافية.

اكتشفت أن من كنت اعدهم أعواني قيادات بالإخوان

وأكد أنه حين تم منع وزير الثقافة الإخواني من دخول مكتبة بعد اعتصام المثقفين والفنانين،  فتح له هذا الشخص مكتبه بهيئة الكتاب ليباشر عمله منه، مشيرًا إلى أنه شعر وقتها أن الدائرة تضيق، وأن من كان يتصور أنهم اعوانه في التصدي للحكم المتخلف هم قيادات في الجانب الآخر.

محمد سلماوى قيادات الإخوان وزارة الثقافة لإعلان الدستوري اعتصام المثقفين

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