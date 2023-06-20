رئيس شعبة الذهب يكشف مفاجأة عن سعر المعدن الأصفر في الأسواق وسر انخفاضه

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، سر انخفاض أسعار المعدن الأصفر، قائلاً: "نحن نكون في غاية السعادة عندما تنخفض أسعار الذهب، حيث نحقق حجم مبيعات أفضل".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر فضائية النهار، أنه كان يوجد حالة من اللهث وراء شراء الذهب منذ حوالي شهر تقريبًا، وهو ما جعل أسعاره ترتفع ارتفاعات غير مقبولة وغير مبررة.

وأوضح أن هناك عدة عوامل تسببت في انخفاض أسعار الذهب، منها عوامل داخلية ومجموعة من القرارات التي تم اتخاذها، لافتا إلى أنها كانت قرارات إيجابية، ومنها أسباب خارجية وهو انخفاضه على المستوى العالمي بقيمة حوالي 70 دولار للوقية، بالإضافة إلى وجود حالة من الاستقرار التي نعيشها بالنسبة لمستوى سعر الصرف، وهو ما يؤدي إلى نوع من الطمأنينة.

وتابع: "لا ننصح أحد بأن يبيع ذهب ومن اشتراه بأي رقم سواء كان 2500 أو 2600 جنيه للجرام، فما دام هو يمتلك الذهب فهو لم يخسر شيئًا، بصرف النظر عن سعر اليوم سواء كان 2200 أو 2165 جنيها للجرام، لكن المشتري سيكون قد خسر إذا باع الذهب في الوقت الحالي، لكن الذهب في حقيقة الأمر مخزون قيمة وملاذ آمن، ويحتفظ بقيمته، وبالتالي يجب أن يحتفظ المشتري بما اشتراه من ذهب لأنه مهما انخفضت أسعاره، فإنها ستعود وتعاود الصعود مرة أخرى".