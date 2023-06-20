الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول قصب السكر خلال يونيو

محصول القصب
محصول القصب

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر يونيو.

وتمثلت التوصيات في الآتي:
• الانتهاء من التسميد النيتروجيني و البوتاسي للمحصول قبل نهاية هذا الشهر.
• استمرار إحكام عملية الري كل 7-10 أيام
• استمرار عملية التمشيط للتأكد من خلو المساحات الجديدة من الإصابات المرضية أو الحشرية وسرعة اتخاذ الإجراءات فور اكتشافها للحد من انتشارها في باقي الحقول والمساحات.
• مراقبة مدى الإصابة بالفئران مع الحرص على المقاومة الجماعية عن طريق مديريات الزراعة مع ضرورة إرشاد الزراع لأهمية نظافة الجسور والطرق وقنوات الري والصرف من الحشائش لأنها مصدر للعدوى بالآفات العديدة.
• استمرار عملية إطلاق الطفيل لمكافحة الثاقبات بالتنسيق مع مكافحة الحشرة القشرية.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول قصب السكر خلال شهر

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