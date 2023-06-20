إحالة المتهمين بسرقة الدراجات النارية بالأميرية لمحكمة الجنح

قررت نيابة الأميرية اليوم الثلاثاء، إحالة عاطلين لمحكمة الجنح، لتورطهما في ارتكاب 5 وقائع سرقة دراجات نارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" في منطقة الأميرية.

وكشف قرار الإحالة إلى أن المتهمين أقروا بارتكابهم وقائع السرقة كما تم بإرشادهما عن الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم، سيئ النية، صاحب جراج.

كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة الأميرية تفيد بسرقة دراجاتهم النارية وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة بالمناطق محل وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما وأقرا بارتكاب وقائع السرقة بغرض التربح والكسب غير المشروع منها، كما تم بإرشادهما عن الدراجات المستولى عليها وضبط عميلهما سيء النية.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.