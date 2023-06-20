الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إقرار الحد الأدنى للأجور الأبرز.. نشاط وزارة التخطيط اليوم

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، نشاطا مكثفا على مدار اليوم الثلاثاء، ما بين اجتماعات وقرارات مهمة، نستعرض أبرزها فى هذا التقرير.

قرر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.

https://www.dostor.org/4428585

قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار المجلس، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه بداية من شهر يوليو المقبل- تم بتوافق تام بين ممثلي الحكومة وممثلي اتحادات العمال والصناعات والغرف التجارية والسياحية، مؤكدا أن التطبيق سيتم دون استثناء لأي من منشآت القطاع الخاص.

https://www.dostor.org/4428715

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير "مُتابعة المواطن" في محافظة أسوان والذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية، خلال العام المالي (21 /2022)، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

https://www.dostor.org/4428925

أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان البرنامج القطري الحادي عشر لمصر 2023-2027، ليجدد ويؤكد التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بحضور الدكتورة هالة أبوعلي، نائب رئيس معهد التخطيط القومي لشئون البحوث والدراسات العليا، وعدد كبير من السفراء ورؤساء وكالات الأمم المتحدة وممثلي الوزارات المختلفة.

https://www.dostor.org/4428826

قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن نحو 26 مليون عامل يسري عليهم قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.

وأضاف خليفة، فى تصريح لـ"الدستور"، أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر فى قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص مجدداً، وزيادتها بما يتناسب مع نسبة التضخم، وزيادة الأسعار التي تضاعفت حوالي 150% فى 18 شهرا.

https://www.dostor.org/4429206

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الثلاثاء، الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف لعام ٢٠٢٣، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/.

https://www.dostor.org/4428820

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