الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: الإصابة قد تجبر لويس سواريز على اعتزال اللعب

سواريز
سواريز

كشفت صحيفة “gauchazh” البرازيلية أن الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم جريميو قد يضطر لاعتزال اللعبة.

قالت الصحيفة إن لويس سواريز قد يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا بسبب آلام مستمرة في الركبة، وإنه لم يعد يتحمل الآلم مجددًا و القرار قد يصبح رسمي خلال أسابيع.

وشارك صاحب الـ 37 عامًا هذا الموسم في 25 لقاء حتى الآن سجل 11 هدفً وصنع 8.

واستهل سواريز، مهاجم جريميو البرازيلي الجديد، مشواره مع الفريق هذا الموسم بالتتويج بلقب كأس السوبر ريكوبا جاوتشا لكرة القدم.

وأحرز سواريز، المنضم إلى جريميو في صفقة مجانية بعد كأس العالم عقب مغادرة ناسيونال في أوروجواي، 3 أهداف خلال 37 دقيقة في الفوز 4-1 على ساو لويز في مستهل الموسم الجديد.

وهذه المرة الأولى منذ ديسمبر 2013 التي يسجل فيها سواريز صاحب الـ35 عامًا ثلاثية في الشوط الأول منذ كان يدافع عن قميص ليفربول أمام نوريتش بالدوري الإنجليزي الممتاز. 

وودع سواريز، الذي لعب أيضا لأندية أياكس أمستردام وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، ناسيونال في أكتوبر الماضي بعد أن ساعد نادي صباه في الفوز بالدوري في أوروجواي. 

وسينافس جريميو في دوري الدرجة الأولى البرازيلي هذا الموسم بعد صعوده العام الماضي.

الأوروجوياني لويس سواريز سواريز لويس سواريز جريميو البرازيلي الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم جريميو

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