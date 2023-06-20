موعد زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.. وهل القرار ملزم؟

كشفت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، عن موعد رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى 3 آلاف جنيه بداية من شهر يوليو المقبل.

ولفتت إلى أن القطاع الخاص يحاول بقدر الإمكان الحفاظ على العمالة الموجودة لديهم، وصاحب العمل يدرك أن تحقيق مصلحة العامل يصب في مصلحة المنشأة.

وعما إذا كان القرار ملزمًا أم لا؟، قالت نظير، إنه وفقًا لقانون العمل الحالي فإن القرار غير ملزم لجهة العمل لرفع الحد الأدنى للأجور، لكن وفقًا للقانون الجديد مخطط أن يكون القرارات إلزاميًا.

وأوضحت أنه في حال وجود شكوى لدى أحد من عدم حصوله على الحد الأدنى، فيمكنه إرسال الشكوى عبر البوابة الإلكترونية للحكومة، وسيتم بحثها.