عضو فتوى الأزهر: الزواج معجزة إلهية من عند الله (فيديو)

قال السيد عرفة، عضو المركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الزواج كتب بميثاق غليظ من عند الله سبحانه وتعالي، ويعتبر آية من آيات الله سبحانه وتعالى وهو ما جاء فى قول الله سبحانه وتعالى:"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".

وتابع عضو المركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية الناس، الثلاثاء: "إحنا طبعا بقرأ الآية دى فى الزواج (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا)، ومش فاهمين معناه ولا بنتدبر كلماتها ومضمونها، لو تدبرنا هنرتاح، الزواج آية من آيات الله، يعنى معجزة يعنى دلالة على وجود الله سبحانه وتعالي، شوف الزواج من ضمن معجزات الله، يعنى لازم نخلى بالنا الزوجة حتة منى لازم أكرمها وأعاملها كويس وكذلك زوج لازم اكرمه وأعامله كويس لأنهم ستر لبعض".

واستكمل: "الزوج والزوجة ستر لبعض، أصبحوا واحد مش اثنين، لازم يكونوا لباس لبعض، بلاش ساعة الخلافات والمشاكل نتكلم ونقول أمور مش كويسة".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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