المجمعات الاستهلاكية تكشف أسعار اللحوم ومواعيد العمل في العيد

أكد المهندس عادل رشدي رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، توفر أرصدة لحوم تكفي 6 أشهر على الأقل، لافتًا إلى أن مجازر أبو سمبل، بها 25 ألف رأس ماشية قادمة من جيبوتي، تأكل من المرعى المصري لتقترب من اللحوم البلدي، ثم تذبح هناك وتصل لمجازر البساتين.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أنه يوجد تنويع غير عادي من اللحوم، لضمان وصول اللحم لكل الشعب المصري، وتثبيت السعر.

وأوضح أن سعر اللحوم السوداني 195 جنيه، وهي لحوم تأتي قائمة من السودان وتذبح في أسوان، بالإضافة لخرفان سعر الكيلو المذبوح 250 جنيهًا، وخرفان قائم الكيلو بـ170 جنيهًا، بالإضافة إلى توفر لحوم برازيلية وهي ممتازة جدًا بـ170 جنيه الكيلو مفروم وقطع، وهو معبئ في أطباق تزن نصف كيلو.

وأشار إلى أنه يوجد 314 مجمع بين القاهرة والجيزة، منها 164 محل جزارة، مؤكدًا أنه منذ أول يونيو لم تغلق المجمعات أيام الجمعة، وفي العيد ستكون جميع المجمعات مفتوحة وتعمل بكامل قوتها، أما ثاني وثالث ورابع أيام العيد تعمل المجمعات بالتناوب، بحيث يكون 50% منها مفتوح.