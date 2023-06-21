أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 فى الأسواق المصرية

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في الأسواق المصرية محور اهتمام الملايين من المواطنين الراغبين في البناء وتشطيب الشقق والوحدات السكنية والمحلات التجارية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تشهد الأسواق المصرية استقرار في الأسعار بفعل استقرار سعر الصرف في البنوك المصرية.



أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في الأسواق المصرية

يمكن لمتابعي حركة السوق المصري متابعة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في الأسواق المحلية، من خلال النشرة الخدمية التي يقدمها “الدستور” للقراء ويتم تحديثها باستمرار وفقا لبيان شركات إنتاج الحديد والصلب وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 37100 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 37600 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 37600 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 34600 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخيلة 37100 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 37600 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 34600 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 35300 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 34600 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 35100 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 35600 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بيانكو 34300 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 35600 جنيه.



سعر الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العربية نحو 1770 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة أسيوط 1755 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة لافارج 1770 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويس 1760 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1880 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1710 جنيهات.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1665 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الممتاز 1880 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1660 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1720 جنيها.

اقرأ المزيد

الأوراق المطلوبة للتقديم في 1 ثانوي