الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالوهاب غنيم: قياس المشاعر وتبادلها عن بُعد عبر الذكاء الاصطناعى قريبًا

عبدالوهاب غنيم
عبدالوهاب غنيم

قال عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الثورة الصناعية الرابعة من أشهرها تطبيق الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن كل التطبيقات عند اجتماعها فإنها ستقضي على العديد من الوظائف. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت مظاهرات مؤخرًا خاصة بعد ظهور تطبيق "بي تي شات"، والذي يقوم بعمل ترجمة فورية لأكثر من لغة، وكتابة السيناريو، والمقالات، ما دعا أصحاب هذه الوظائف للإضراب خوفًا من الاستغناء عنهم.

تطبيق يحل محل المحامي

وأشار إلى أنه توجد تطبيقات قانونية في أمريكا، منها تطبيق يقوم بعمل عريضة تقدم للمحكمة، مؤكدًا أن وظيفة مثل وظائف المحامي ستنقرض، كما أنه يوجد روبوت يقوم بتقديم النشرة الإخبارية في كوريا.

وأكد أن الثورة الصناعية الرابعة دمجت الحياة المادية مع الرقمية والبيولوجية والإنسان بواسطة ساعة يد، تقوم بقياس النبض ولكن القادم هو قياس المشاعر والإحساس وتبادلهما رقميًا عن بُعد.

عبدالوهاب غنيم الثورة الصناعية الرابعة دمجت الحياة المادية الرقمية البيولوجية قياس المشاعر تبادلها

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