انخفاض أسعار الغاز الطبيعى لـ2.561 دولار للمليون وحدة حرارية

شهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمي، انخفاضًا في الأسعار لتسجل 2.561 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، فيما حققت الأسعار في وقت سابق 2.670 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وتوقع المحللون أن يشهدوا زيادة قدرها 97 مليار قدم مكعب، انخفاضًا من 104 مليارات قدم مكعب سابقًا، للإشارة إلى أن مشتريات الغاز الطبيعي آخذة في الانتعاش أو أن العرض محدود. ويمكن أن تجلب الزيادة الأصغر مزيدًا من الاتجاه الصعودي للسلعة.

ويتوقع خبراء الطاقة العالمية، أن الطلب على الغاز في موسم الصيف قد يجلب بعض الارتفاع، ومن المتوقع أن تظهر بيانات المخزون القادمة من وزارة الطاقة الأمريكية زيادة طفيفة في المخزونات مقارنة بالتقرير السابق.