الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وصول بعثة أسر شهداء "الداخلية" للمدينة المنورة لأداء مناسك الحج

جانب من بعثة أسر
جانب من بعثة أسر شهداء الشرطة

وصلت إلى المدينة المنورة بعثة أسر شهداء الشرطة لأداء مناسك الحج، حيث تم الترحيب بهم في إطار الرعاية التي تقدمها وزارة الداخلية لأسر الشهداء، تقديرًا لتضحيات أبنائهم في سبيل الوطن.

كان في وداعهم من مطار القاهرة، اللواء خالد فوزي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام، كما استقبلهم وفد من ضباط الشرطة بالمدينة وقاموا بإنهاء إجراءات السفر لهم.

استقبالهم بالورود في الفندق

كما استقبلهم في فندق إقامتهم رئيس بعثة الحج وتم توزيع العديد من الهدايا عليهم واستقبلتهم إدارة الفندق بالورود والأغاني.

وعبر أسر الشهداء، عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزارة الداخلية للجهود التي قاموا بها ورعايتهم الدائمة لهم.

أسر شهداء الشرطة المدينة المنورة مناسك الحج للرئيس عبدالفتاح السيسي ضباط الشرطة الفندق

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