الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اختتام فعاليات دورة تدريب الفتيات على الخياطة والتطريز بسيوة (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد محمد بكر رئيس مركز ومدينه سيوة، اليوم الثلاثاء، ختام فعاليات دورة تدريب الفتيات علي الخياطة والتطريز والذي نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع محافظة مطروح والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي ونفذتها مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية لتدريب 25 سيدة علي الخياطة و التطريز. 

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جاء ذلك بحضور وفدا من الوكالة الاسبانيه للتعاون الدولي من اجل التنمية  وعثمان عبد الخالق مدير إدارة التضامن الاجتماعي بسيوة والمهندس حسام صالح مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة  وأحمد الكناني مدير إدارة تطوير المشروعات الصناعية والدعم التكنولوجي و احمد بشير المدير التنفيذي لمؤسسة مهنة ومستقبل للتنميه و موسي ابراهيم امين مركز سيوة لحزب مستقبل وطن وعدد من ممثلي المركز الاعلامي لحقوق الإنسان.

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يأتي ذلك بهدف المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين قدرتها و تنمية التجمعات المنتجه المنفذ من خلال جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع الوكاله الاسبانيه للتعاون الدولى.

ورحب رئيس المدينة  بالوفد الاسباني وجميع الحضور  حيث اثنى على التعاون مع الجهاز فى العديد من المجالات مشيدا   بأعمال الدورة والهدف منها مع توفير مزيد من فرص العمل و تحقيق دخل اقتصادى للسيدات. 

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وأشاد بدور جهاز تنمية المشروعات في دعم الصناعات الحرفية و التراثية بمركز سيوة موجها الشكر لمؤسسة مهنة و مستقبل القائمة بأعمال التدريب بتمويل الجهاز من خلال المشروع الاسبانى، مؤكدا  علي دعم وتوفير كافة أوجه  الدعم بالتعاون مع جهاز المشروعات، مشيرًا إلي ضرورة الاستمرارية والتطوير في المنتجات الحرفية والتراثية التي تشتهر بها واحة سيوة.

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وشرح أحمد الكناني، الأنشطة التى تم  تنفيذها خلال فترة التدريب، فيما يخص تطوير التصميمات والموديلات الخاصة باشغال الابرة والتطريز اليدوي  والتى تستهدف زيادة القدرة التنافسية لمجموعات الانتاج النسائية التى تشتهر بها واحة سيوة مما يساهم بشكل مباشر فى تحسين مستوى الدخل لصحابات الحرف. 

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وفى نهاية الاحتفالية  تم تكريم المشاركين في  التدريب الفنى الذي استمر على مدار 25 يومًا واستهدف تنمية قدرات 20 سيدة من العاملات فى مجال التطريز اليدوى وتسليمهم شهادات التقدير وجوائز رمزية للمتدربات.

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التضامن الاجتماعي الصناعات الحرفية المشروعات المتوسطة والصغيرة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي فرص عمل للمرأة محافظة مطروح واحة سيوة

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