الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كلابشة

محافظ أسوان
محافظ أسوان

اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مشروع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كلابشة بعد اعتماد الحيز العمراني لها بإجمالي مساحة تصل لأكثر من 93 فدانًا بزيادة قدرها 41 فدانًا عن الحيز العمراني في عام 1996، لتصبح بذلك جميع مدن محافظة أسوان بإجمالي 10 مدن تم الانتهاء من إعداد المخطط الاستراتيجي لكل منها. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي "حياة كريمة"، والمتضمن العمل على تحديث حدود الأحوذة العمرانية لكل المدن والقرى والتوابع. 

وحضر اعتماد اللواء أشرف عطية، للمخطط الاستراتيجي العام لمدينة كلابشة، كلاً من: الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة، المهندس سيد بدوي، رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، المهندس جورج سامح، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، وكذا علي ياسين، رئيس مدينة كلابشة. 

وخلال اعتماده للمخطط الاستراتيجي العام لمدينة كلابشة، أشار محافظ أسوان، إلى أن إعتماد المخطط الإستراتيجى لمدينة كلابشة سيسهم فى تعدد الأنشطة التنموية، مع إنشاء شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية التي تسهم في تحقيق السيولة المرورية، علاوة على خدمة المشروعات والأنشطة المستقبلية والتي من أبرزها إنشاء مستشفى مركزي، بالإضافة إلى إقامة مركز خدمات متكامل يضم شهر عقاري وسجل مدني، مع مشروع استكمال تغطية المصرف النزاز. 

وأكد اللواء أشرف عطية، أنه سبق إعداد المخطط الاستراتيجي، عقد جلسة استماع في مارس الماضي مع ممثلين من أهالي مدينة كلابشة، حيث تم استعراض مطالبهم ومقترحاتهم أو تعديل أي توصيات كانت مدرجة.

أسوان التخطيط العمراني اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المخطط الإستراتيجي الموقف التنفيذى خدمة المشروعات كلابشة

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