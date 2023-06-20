محافظ القاهرة يتفقد القافلة الطبية التنموية الشاملة

واصلت محافظة القاهرة وجامعة عين شمس وجمعيات المجتمع المدني، أعمالها في إطار المشاركة المجتمعية، وتفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القافلة الطبية التنموية الشاملة التي نفذّها قطاع شؤون خدمة المجتمع والتنمية البيئية بجامعة عين شمس، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وهيئة تعليم الكبار، وعدد من الجمعيات الأهلية بمدينة المحروسة بحي السلام.

وثمَّن محافظ القاهرة، دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية في تقديم الخدمات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق في إطار سعي الدولة لتغيير حياتهم للأفضل.

كما أشاد محافظ القاهرة، بالدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة عين شمس مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصة في مجال رفع المستوى الثقافي للمواطنين والمشاركة في المبادرات التي تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا.

وشهدت القافلة التي يتم تنفيذها بمشروع "أهالينا ١" ونفذّته الدولة بديلًا للعشوائيات، إقبالًا كثيفًا من المواطنين، حيث استقبلت أكثر من ١٠٠٠ مواطن تلقوا الخدمة الطبية وحصلوا على الأدوية بالمجان.

وتضمنت القافلة تخصصات الباطنة والرمد والأطفال والصدر والنساء والقلب والجلدية وعظام وأطفال والانف والأذن وقياسات الضغط والسكر مع تحويل الحالات التي تحتاج إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الجامعية.

كما تم توزيع ٥٠٠ كجم من اللحم على المرأة المعيلة بمناسبة قرب عيد الأضحى، وتضمنت القافلة حملات توعية لكيفية التعامل مع مرضى الضغط والسكر وتنظيم الأسرة وتقديم الأسعافات الأولية.

كما قامت كلية التربية النوعية بالجامعة ومديرية ثقافة القاهرة بتعليم الأطفال كيفية الرسم وعمل أنشطة تعليمية معهم، ونظم صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى حملة توعية بأضرار الإدمان وكيفية التعافى منه.

كما أجرت هيئة تعليم الكبار اختبارات لأكثر من ٥٠ راغبًا في الحصول على شهادة محو الأمية.

القافلة الطبية

القافلة الطبية

القافلة الطبية

القافلة الطبية

القافلة الطبية

القافلة الطبية