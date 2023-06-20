عُمان تنضم لاتفاقية ربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة حديد

أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، مرسومًا بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد، الذي يهدف دعم الاستثمارات المشتركة لدول المجلس وتفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي.

وبحسب بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني، فإن المرسوم الذي حمل رقم ( 41/ 2023 ) بنص على الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد

وجاء في المرسوم الذي نقلته وكالة الأنباء العمانية: أنه "بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. نوافق نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية".

ووجه السلطان جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها، إضافة إلى نشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ صدوره.

يذكر في منتصف مايو الماضي، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون والهيئة الخليجية للسكك الحديدية ماضية في جهودها لاستكمال مراحل إنجاز الربط بين دول المجلس بالسكك الحديدية، والذي يمثل نقلةً نوعية في الترابط والتكامل الخليجي المشترك.

ويبدأ مسار سكة حديد دول المجلس الذي يقدر طوله الإجمالي بـ 2117 كيلو متر، من الكويت مرورا بالدمام إلى البحرين ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى الإمارات (أبو ظبي والعين) ومن ثم إلى مسقط عبر صحار، ويربط مدينة الكويت مرورا بكل دول المجلس وصولا إلى مسقط.

ومن المقرر أن تكون سرعة قطارات نقل الركاب ما يقارب 220 كيلو مترا في الساعة، وقطارات نقل البضائع بين 80 إلى 120 كيلو مترا في الساعة، باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية.