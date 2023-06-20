الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن: نشعر بقلق بالغ تجاه الأنشطة المخابراتية الصينية فى كوبا

بلينكن
بلينكن

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن شعوره بالقلق بالغ تجاه الأنشطة المخابراتية والعسكرية الصينية في كوبا. 

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الامريكية، فقد أثار وزير الخارجية أنتوني بلينكين، أثناء زيارته للصين في نهاية الأسبوع، مخاوف بشأن أنشطة المخابرات الصينية في كوبا.

وخلال  زيارته التي تضمنت لقاء مع الزعيم الصيني شي جين بينج، لم يستطع بلينكين تأمين اتفاق مع الصين بشأن اقتراح من شأنه استئناف الاتصالات بين جيشي البلدين على أمل تجنب سوء التفاهم.

ووفقاً لتقارير أمريكية، فقد أكد مسئولون أمريكيون حاليون وسابقون، أن الصين وكوبا تجريان مفاوضات بشأن منشأة عسكرية مشتركة جديدة في الجزيرة يمكن أن تجلب في النهاية القوات الصينية وعمليات الاستخبارات إلى الجزيرة الواقعة على بعد 100 ميل من ساحل فلوريدا.

وأفادت تقارير المخابرات الأمريكية إلى أن المناقشات بشأن منشأة عسكرية مشتركة، والتي لم يتم الإبلاغ عنها مسبقًا، في مراحل متقدمة ولكنها لم تنته بعد.

وقام البيت الأبيض في 10 يونيو، بعد يومين من رفض التقارير المتعلقة بالخطط الصينية الكوبية، برفع السرية عن معلومات استخباراتية، وأكد أن الصين لديها منشآت لجمع المعلومات الاستخبارية في كوبا منذ عام 2019 على الأقل.

في غضون ذلك، يجري مسئولو الإدارة اتصالات مع المسؤولين الكوبيين لمحاولة تعطيل الصفقة مع الصين، ورفض البيت الأبيض التعليق تحديدًا على أحدث التقارير، إلا أن مسئولًا أكد في وقت سابق، أن الحكومة الصينية ستواصل محاولة تعزيز وجودها في كوبا، وسنواصل العمل لتعطيله.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تحاول فيه الإدارة الأمريكية تهدئة التوترات مع الصين، بما في ذلك خطط بكين لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وحول دعم الولايات المتحدة لتايوان.

في غضون ذلك، أخبر مسئولون أمريكيون المنشور، أن الإشارات إلى منشأة تدريب عسكرية مقترحة في كوبا، هي جزء من معلومات استخباراتية جديدة عالية السرية يتم تفسيرها من قبل صناع السياسة والمحللين.

وسيسمح مرفق جديد للصين بإيواء القوات بشكل دائم في كوبا مع توسيع عمليات جمع المعلومات الاستخبارية، بما في ذلك التنصت، ضد الولايات المتحدة.

ويقال إن المنشأة جزء من مبادرة "المشروع 141" الصينية التي أنشأها جيش التحرير الشعبي لتوسيع القاعدة العسكرية العالمية للبلاد وشبكة الدعم ، كما علق مسئول أمريكي حالي وآخر سابق، لم يذكر اسمه، على حد سواء.

توجد بالفعل أربع محطات تنصت صينية كوبية في الجزيرة، بعد أن توسعت محطة واحدة من محطة واحدة في عام 2019 لإنشاء شبكة من أربعة مواقع، وقال المسئولون إنهما يعملان بشكل مشترك، لكن المشاركة الصينية نمت.

واضاف مسئول أمريكي سابق، أن هناك العديد من مواقع المشروع 141 الأخرى، بما في ذلك صفقات لبؤر استيطانية في كمبوديا، وفي ميناء الإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل الصين أيضًا على إنشاء منشأة في جيبوتي في القرن الإفريقي، لجمع معلومات استخبارية.

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