لافروف: مستعدون لمواجهة "الناتو" في أوكرانيا

علق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، علي تصريحات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حول معارضته لتجميد النزاع في أوكرانيا.

وأشار “لافروف” إلي أن تصريحات “الناتو” تشير إلى رغبة الحلف في المشاركة بالقتال في أوكرانيا، مؤكدا استعداد موسكو لذلك وجاهزيتها للمواجهة.

جاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، في مينسك.

وتابع “لافروف”: "إذا أعلن حلف الناتو على لسان أمينه العام ينس ستولتنبرج مرة أخرى أنه يعارض كما يقولون، تجميد النزاع في أوكرانيا، فيعني ذلك أنهم يريدون المشاركة في القتال"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

روسيا تدمر 8 مستودعات أوكرانية لتخزين السلاح والذخيرة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 8 مستودعات أوكرانية لتخزين السلاح والذخيرة.

وقالت الدفاع الروسية في بيانها اليومي حول تطورات عمليتها العسكرية في أوكرانيا، إنه تم تدمير 8 مستودعات للذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية.

وأضافت وزارة الدفاع، أن قواتها، دمرت حوالي 98 مربض مدفعية تابع للقوات الأوكرانية، و112 تجمعا للقوى العاملة والمعدات العسكرية في 112 مقاطعة.

وأشارت الدفاع الروسية إلي أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت سبعة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، بالإضافة إلى تدمير 13 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق متفرقة.

فيما أعلن الجيش الأوكراني عن إسقاط 28 صاروخًا من أصل 30 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على كييف، اليوم.

يشار إلى أن القوات الروسية قامت بشن هجوم جوي واسع النطاق من الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء على أوكرانيا استهدف العاصمة كييف.