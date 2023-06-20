8 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية وضبط 16 كيلو لحوم بالفيوم

شنت الوحدة المحلية لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، برئاسة أشرف أيوب، نائب رئيس المركز لشؤون المرافق، حملة مكبرة بالتعاون مع إدارة التموين والإدارة البيطرية بسنورس وقوات الشرطة، للتفتيش على محال الجزارة بمدينة سنورس.

وأوضح جمال العوامي، القائم بأعمال رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير عدد (8) محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية والتحفظ على (16) كجم لحوم.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومحال الجزارة للتأكد من سلامة وجودة المعروض من اللحوم والسلع، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حرصًا على سلامة المواطنين ومنع التلاعب، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المتلاعبين والمخالفين.

حملة مكبرة للتفتيش على محال الجزارة

حملة مكبرة للتفتيش على محال الجزارة

حملة مكبرة للتفتيش على محال الجزارة