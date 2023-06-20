الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير اقتصادي: زيادة الحد الأدنى للأجور له آثار إيجابية كبيرة

الدكتور حامد جميل
الدكتور حامد جميل

قال الدكتور حامد جميل عضو شعبة الفلزات والتعدين بالنقابة العامة للمهندسين، إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص يعد وسيلة لتحسين الصورة العامة للشركة في المجتمع والحصول على دعم المستهلكين والمستثمرين، حيث يشعرون بأن أصحاب الأعمال يتبعون المبادئ الأخلاقية والاجتماعية ويهتمون بمصلحة الموظفين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن القرار يساهم في تقليل معدلات الجريمة، حيث يقلل الفقر والعدمية ويمكن أن يحد من الجريمة المنظمة والإجرام.

وأوضح أنه وسيلة لتحسين الاستقرار الاجتماعي، حيث يمكن أن تقلل من التوتر الاجتماعي وتحسين العلاقات بين فئات المجتمع، كما أنه يعد من السياسات الاجتماعية الفعالة التي تساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر فقرا.

وأكد أنه من المهم الإشارة إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور لا تكفي وحدها لحل مشكلة الفقر والعدمية، وإنما يجب أن تتبع بسياسات أخرى تهدف إلى توفير فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية والإسكان والنقل وغيرها من المستلزمات الأساسية للفئات الأكثر فقرا.

وأوضح أنه في النهاية، يمكن القول إن زيادة الحد الأدنى للأجور له آثار إيجابية كبيرة على المجتمع والاقتصاد، ويجب أن تكون جزءا من السياسات الاجتماعية الفعالة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

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