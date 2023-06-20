الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. أحمد سمير: نحتاج لوضع جدول زمنى لكل ما نقوله ونقترحه عن الصناعة والاستثمار

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة والاستثمار لهما أهمية كبيرة، مضيفًا: الصانع هو في الأصل مستثمر، ولذلك فإن المعوقات موجودة للطرفين ومتعلقة بمشاكل الصناعة نفسها.

وأضاف، خلال كلمته في الحوار الوطني: نحتاج لوضع جدول زمني لكل ما نقوله ونقترحه عن الصناعة والاستثمار.

وتابع: لا بد من بحث كيفية تشجيع القطاع الخاص والتركيز على صناعات حقيقية، ونسأل أنفسنا بعد ١٠ سنين هنصنع إيه بامتياز؟

وأشار إلى أن الدول غيَّرت سياستها الاستثمارية، وأصبحت تتوجه في صناعات محددة، مؤكدة حاجة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى التشجيع.

وطالب باستخراج رقم قومي للمؤسسات المختلفة، حتى تتعامل مع جهة واحدة، بدلًا من الجهات الكثيرة التي تتعامل مع المؤسسات ومنها ما يحدث في الضرائب.

وأكد ضرورة الاهتمام بالتعليم، حيث توجد جهة وحيدة وهي معمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك يجب الاهتمام بها بشكل كبير جدًا.

الاهتمام بالتعليم الحوار الوطنى الصناعات الصغيرة والمتوسطة اللجنة الاقتصادية القطاع الخاص الصناعات الصغيرة النائب أحمد سمير تشجيع القطاع الخاص

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