الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 5 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

يا تهريب بضائع أجنبية
يا تهريب بضائع أجنبية الصنع

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 5 قضايا بضائع أجنبية الصنع.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 32 قضية أبرزها انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي، وتحرير 2066 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 180 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية جرائم التهريب بضائع أجنبية الصنع حكم قضائى

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