"الداخلية" تعلن ذكرى 30 يونيو ضمن مبادرة كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين واستمراراً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتنسيق مع كبرى الشركات والكيانات الصناعية والتجارية وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والمطاعم ومحال الحلويات لتوفير منتجاتها المختلفة وتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وبمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.



أعلنت وزارة الداخلية عن اطلاقها فعالية يوم 30/6/2023 بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك ضمن المرحلة الـ23 من مبادرة "كلنا واحد" والتى سبق إطلاقها وتستمر لمدة شهرين إضافياً، بالتنسيق مع عدد من الشركات والكيانات الصناعية والتجارية الكبرى وعدد من سلاسل المواد الغذائية والمطاعم لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبخصومات خاصة إحتفالاً بتلك المناسبة.



حيث تم التنسيق حتى الآن مع عدد (54) مول تجارى، وكذا (27 سلسلة محل حلويات بإجمالى 313 فرع - 71 سلسلة مطعم وكافيه بإجمالى 581 فرع - 26 سلسلة محل ملابس بإجمالى 562 فرع، وذلك بإجمالى 1456 فرع)، وذلك للمشاركة فى الفعالية من خلال عرض وبيع منتجاتها بخصومات خاصة خلال الفعالية.



وستشهد المراكز التجارية المشاركة فى الفعالية العديد من المظاهر الاحتفالية للإعلان عن المبادرة والمشاركة فى الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.



هذا إلى جانب استمرار فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة (كلنا واحد) والتى سبق إطلاقها لمدة شهرين إضافياً بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، والتى تم زيادة عدد فروع السلاسل بها لتصل إلى (1348) فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.



وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).