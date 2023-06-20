الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لجان بعثة الوزارة بالمدينة المنورة بالسعودية تستقبل أول أفواج الحج السياحى البرى

حجاج البري
حجاج البري

استقبلت لجنة البعثة المصرية لوزارة السياحة والآثار المتواجدة بالمدينة المنورة أول أفواج الحج السياحي البري الذي وصلوا إلى المدينة لأداء فريضة الحج، وقد تم استقبالهم والحفاوة بهم والاطمئنان على أحوالهم بمركز الترحيب بالمدينة.

من جانبها، أكدت سامية سامى، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، أنه تم دفع لجان الوزارة بجميع الموانئ البحرية والبرية بكل من مصر والأردن والسعودية بفترة كافية قبل وصول حجاج السياحة المصريين بهدف تهيئة الأجواء الملائمة وتذليل كافة العقبات تمهيداً لاستقبالهم والمتابعة المستمرة لهم والاطمئنان عليهم من خلال خط سير رحلة الحج البرى بدءاً من ميناء نويبع البحري مروراً بكل من منافذ موانئ كل من العقبة الأردني وحالة عمار البري وصولاً بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

فقد شهد هذا العام عودة تنظيم رحلات الحج البرى بعد توقفه منذ عام 2019 بسبب أزمة فيروس كورونا، وقد تم تخصيص 4 آلاف تأشيرة للحجاج البري، بما يعادل 25% من إجمالي تأشيرات الحج السياحي المصري.

وفى سياق متصل، تقوم اللجان الفرعية المنبثقة عن البعثة المصرية لوزارة السياحة والآثار بتكثيف المرور اليومى على كافة مقرات إقامة حجاج بيت الله الحرام بمكة والمدينة المنورة بالسعودية، حيث وجه السيد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بضرورة التواجد والمتابعة على مدار الساعة والمرور على كافة المقرات والاطمئنان على الحجاج، وكذا استقبال كافة الشكاوى وحالات التائهين بالمقرات الرسمية للبعثة أو عن طريق وسائل الاتصال المختلفة التى توفرها وزارة السياحة والآثار فى كل من مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك بعد تزايد وصول حجاج السياحة المصريين حيث وصل عدد حجاج السياحة الذين وصلوا للأراضى المقدسة ما يزيد على عشرة أآلاف حاج حتى الآن.

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