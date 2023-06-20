الزمالك خارج دوري الأبطال.. جدول ترتيب الدورى المصرى الدور الأول 2023

أرسل الاتحاد الأفريقي «كاف» خطابات إلى الاتحادات الأهلية فى القارة السمراء، يحدد فيه الـ 30 من يونيو الجارى موعدًا أخيرًا لإرسال الفرق التى ستشارك فى بطولتى دورى الأبطال والكونفدرالية لموسم 2024/2023.

ترتيب الدورى المصرى الدور الأول 2023

وأكد «كاف» أنه فى حال إلغاء الموسم فى أى من الدوريات الأهلية، أو أن البطولة لم تكتمل بعد، يتم الأخذ بنفس إجراءات الموسم الماضى، بما يعنى أن يتم ترشيح الفرق بناءًا على نتائج الموسم السابق فى حال إلغاء المسابقة، أو بناءًا على نتائج الدور الأول، فى حال عدم استكمال الموسم.

وبناءًا على نتائج الدور الأول سيكون الزمالك خارج بطولة دورى أبطال افريقيا، على أن يصاحب الأهلى صاحب القمة فريق بيراميدز صاحب المركز الثانى، على ان يشارك الزمالك رفقة فيوتشر فى بطولة الكونفدرالية.

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد انتهاء مباريات الدور الأول

الأهلي 37 نقطة من 16 مباراة بيراميدز 34 نقطة فيوتشر 34 نقطة الزمالك 29 نقطة المقاولون العرب 28 نقطة الاتحاد السكندري 27 نقطة غزل المحلة 26 نقطة أسوان 22 نقطة المصري 21 نقطة سموحة 20 نقطة فاركو 19 نقطة سيراميكا 18 نقطة طلائع الجيش 16 نقطة إنبي 16 نقطة حرس الحدود 14 نقطة من 16 مباراة البنك الأهلي 13 نقطة الإسماعيلي 13 نقطة الداخلية 13 نقطة

موعد مباراة الاهلى والحرس الأخيرة فى الدور الأول

يحل الأهلى ضيفًا على حرس الحدود فى التاسعة والنصف من مساء الخميس 22ـ6ـ2023 على ستاد الكلية الحربية فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السادس عشر بالدور الأول بمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 62 نقطة من 24 مباراة وله ست مباريات مؤجلة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب قمة الدورى برصيد 64 نقطة من 30 مباراة، فيما يملك حرس الحدود 20 نقطة فى المركز الأخير بجدول الدورى، وبات أول الهابطين لدورى الدرجة الثانية.