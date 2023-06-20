الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الزمالك.. الونش وسامسون أكينيولا يواصلان التأهيل وانتظام مصطفى شلبى

محمود حمدي الونش
محمود حمدي الونش مدافع الزمالك

أدى محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة علاجية وتأهيلية، صباح اليوم الثلاثاء، داخل الجيمانيزيوم بمقر النادي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور محمد أسامة، بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي بألمانيا خلال الفترة الماضية.

وتواجد "الونش" في مران، اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

ويخضع محمود حمدي "الونش" خلال الفترة الحالية لمرحلة العلاج الطبيعي في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له.

سامسون أكينيولا يواصل التأهيل على هامش مران الزمالك

واصل البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية متنوعة، سواء داخل صالة الجيمانيزيوم أو بملعب عبداللطيف أبورجيلة، تحت قيادة عمرو المطراوي إخصائي التأهيل بالفريق.

وكان الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وضع برنامجا تأهيليا خاصا للاعب لتنفيذه  خلال الفترة الحالية بسبب الإجهاد العضلي الذي يعاني منه.

مصطفى شلبي ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا لمباراة فاركو

انتظم مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للزمالك، بعدما انتهى اللاعب من أداء البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الفني خلال الأيام الماضية، بسبب شكواه من إجهاد عضلي.

وشارك مصطفى شلبي في التدريبات  التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي خلال مران اليوم.

كما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خططية خاصة تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني.

وركز الجهاز الفني مع اللاعبين على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة، منها نقل الكرة بالشكل الأمثل بين الخطوط والتمركز الصحيح وبعض الجوانب الأخرى.

وقام أوسوريو المدير الفني بإلقاء أكثر من محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب لنقل التعليمات وتوضيح بعض الأمور.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.

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