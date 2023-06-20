الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الدستور" يكشف كواليس مفاوضات الزمالك مع لاعب وسط المصرى

شعار الزمالك
شعار الزمالك

عقد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع محمد عبداللطيف جريندو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي.

وعلم "الدستور" أن مرتضى منصور عقد جلسة مع جريندو خلال الساعات الماضية خارج جدران نادي الزمالك من أجل المفاوضات معه للانتقال لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأجرى مرتضى منصور مفاوضات مع لاعب وسط المصري البورسعيدي بعد موافقة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ولجنة الكرة بالقلعة البيضاء.

وأبدى كارلوس أوسوريو إعجابه الشديد بلاعب وسط المصري البورسعيدي مع فريقه خلال الفترة الماضية.

وينتهي عقد جريندو مع المصري البورسعيدي آخر الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

ويعتبر لاعب وسط المصري البورسعيدي ابنًا من أبناء القلعة البيضاء، حيث إنه كان من ناشئي نادي الزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو، في المباراة التي يستضيفها استاد القاهرة الدولي، في دور 16 من بطولة كأس مصر.

ونجح الفارس الأبيض في الوصول لدور 16 من بطولة كأس مصر، بعدما تخطى بروكسي في دور الـ32 بنتيجة 3-2، بعدما وصلت المباراة للأشواط الإضافية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على فاركو، ومواصلة مشواره في بطولة كأس مصر، للتتويج ببطولة ومصالحة الجماهير.

الكولومبي خوان كارلوس المستشار مرتضى منصور خلال الساعات الماضية فترة الانتقالات الصيفية محمد عبد اللطيف جريندو نادي المصري البورسعيدي

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