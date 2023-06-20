الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خطوات الزمالك من أجل الحفاظ على أحمد فتوح

أحمد فتوح الظهير
أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك

قرر مجلس إدارة القلعة البيضاء، تجديد عقود أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، قبل أن ينتهي عقده الموسم المقبل من أجل الحفاظ عليه.

وعلم "الدستور" أن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقد جلسة مع فتوح، من أجل احتوائه، والحديث معه لتعديل عقده بالقيمة التي يستحقها للبقاء داخل صفوف القلعة البيضاء، وطلب اللاعب تعديل عقده وترضيته ماليا خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أنه لا يرغب في الرحيل عن النادي بنهاية الموسم المقبل.

ووعد عبد الواحد السيد ،أحمد فتوح، بعقد جلسة بنهاية الموسم الجاري، وسيتم خلالها تمديد عقده، وتعديله ماليا، وذلك بالنظر للمستوي الذي يقدمه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وينتهي عقد أحمد فتوح، بنهاية الموسم المقبل، ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والرحيل مع نهاية الموسم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة مع فاركو، في المباراة التي يستضيفها استاد القاهرة الدولي، في دور 16 من بطولة كأس مصر.

ونجح الفارس الأبيض في الوصول لدور 16 من بطولة كأس مصر، بعدما تخطى بروكسي في دور الـ32 بنتيجة 3-2، بعدما وصلت المباراة للأشواط الإضافية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على فاركو، ومواصلة مشواره في بطولة كأس مصر، للتتويج ببطولة ومصالحة الجماهير.

أحمد فتوح الظهير الأيسر خطوة جديدة عبد الواحد السيد فترة الانتقالات الشتوية المقبلة نهاية الموسم الجاري

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