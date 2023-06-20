رئيس جامعة طنطا يكشف آخر التطورات بشأن واقعة تعدى معيد على أستاذه

كشف الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، آخر التطورات بشأن واقعة إطلاق معيد بكلية الطب الخرطوش على أستاذه، اليوم الثلاثاء، داخل مستشفى الجامعة.

وقال "زكي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الواقعة وقعت داخل مستشفى جامعة طنطا، مشيرًا إلى أنه جرى إبلاغ الشرطة والتي حضرت على الفور، وتم اقتياد الطبيب الشاب إلى جهات التحقيق.

ولفت إلى أنه "فور انتهاء التحقيقات من قبل جهات التحقيق الخارجية سيصدر قرارات عقابية؛ لتمثل ردعا لكل من تسول له نفسه القيام بمثل تلك الأفعال التى لا تتفق مع الحرم الجامعي".

كان أطلق معيد في جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، النار، من سلاح خرطوش، على أستاذه في طرقات مستشفى جامعة طنطا بمحافظة الغربية، ما أحدث حالة كبيرة من الفوضى.

اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، تلقى إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بقيام معيد بالاعتداء على الدكتور عبدالهادي طه، أستاذ القلب والصدر، بواسطة فرد خرطوش، وتم نقله للعناية، وتحرير محضر بالواقعة وضبط المتهم.