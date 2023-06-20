الحوار الوطني.. عبد الخالق عياد: يجب إشراك القطاع الخاص في استثمارات البنية التحتية

قال النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن بند الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية بند مهم في الموازنة العامة للدولة، لأنه معني بالاستثمار في البنية التحتية.

وأوضح عياد خلال كلمته في لجنة الدين العام والسياسة المالية: هذا البند وصل إلى ٥٨٧ مليار جنيه بواقع ٥% من الناتج المحلي وله تأثير كبير على عجز الموازنة.

وأكمل: هذا البند يحتاج إلى تمويل ويجب إشراك القطاع الخاص والمواطن في هذا النوع من الاستثمار كنوع من المشاركة بمدخراته في العمل الوطني لتسهيل معيشته.

وعلق: البنك المركزي المصري به ودائع ٧ ترليونات جنيه ويساهم القطاع العائلي ٦٣%، وهذا يحتاج إلى إعادة نظر.