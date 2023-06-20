الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. محمد فريد: أزمة الدين العام تسبب انكماشًا كبيرًا بالقطاع الخاص

النائب محمد فريد
النائب محمد فريد

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه توجد أزمة حقيقية فيما يتعلق بأزمة الدين العام، التي تسببت في انكماش كبير في القطاع الخاص على مدار 29 شهرًا على التوالي.

وأضاف فريد، خلال كلمته بالجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، لمناقشة إصلاح إدارة المالية العامة وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، أن هناك تشوهًا كبيرًا لدى الهيئات الاقتصادية العامة التي يحقق ربعها خسائر وأكثر وعلاقتها بالخزانة العامة سلبية بقيمة 180 مليار جنيه.

وتابع أنه يوجد سوء إدارة وتقدير كامل في هذه الهيئات، لافتًا إلى أن أعلى حصيلة ضريبة في العشرين سنة الماضية كانت في 2006 بنسبة ‎%15.7‎.

وشدد على ضرورة التزام الحكومة بما عليها في تقديم الضرائب، وإعادة النظر في تشوه الهيئات الاقتصادية، ومراجعة المنظومة الضريبة ككل ورفع حد الإعفاء الضريبي، مضيفًا أن الاستهلاك الخاص مسئول عن 76‎‎% من الناتج المحلي.

أزمة الدين العام الحوار الوطنى الهيئات الاقتصادية الدين العام وعجز الموازنة الخزانة العامة النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ القطاع الخاص

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