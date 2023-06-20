رئيس الوزراء الهندى يتوجه إلى الولايات المتحدة ويلتقى الرئيس الأمريكى.. اليوم

من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة في زيارة يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما سيخاطب الكونجرس لمناقشة العلاقات في مجالي الدفاع والتكنولوجيا، وبعد ذلك يتوجه إلى مصر يوم السبت المقبل.

وسيحضر مودي مأدبة عشاء في البيت الأبيض الخميس، فيما تأتي الزيارة لتوسيع وتعزيز العلاقات بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي بداية الشهر الجاري، أجري وزير الدفاع الأمريكي زيارة إلي الهند، ناقش خلالها العديد من الملفات والقضايا ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية.

رئيس الوزراء الهندى يزور مصر يونيو الجارى

كما أعلن فى وقت سابق، أن يجري رئيس الوزراء الهندي زيارة إلي القاهرة خلال يوم 24 يونيو الجاري.

وقالت منصة شبكة تليفزيون "وايون الإخبارية" الهندية إن رئيس وزراء الهند يزور مصر، لتكون أول زيارة يقوم بها لمصر منذ تقلده مهام منصبه في عام 2014، في إطار العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والعمل على زيادة تعزيزها على مختلف الأصعدة.

وقالت مصادر هندية، فى تقارير للمنصة، إن العلاقات المصرية الهندية تشهد روحًا جديدة من الانطلاق في كل مجالات التعاون منذ الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند في يناير الماضي، والتي حل فيها ضيف شرف لاحتفالات الهند بيومها الوطني "عيد الجهورية"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ علاقات البلدين.