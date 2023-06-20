الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. الجبالى: نريد توصيات ومقترحات لإصلاح إدارة المالية العامة

عبد الفتاح الجبالي
عبد الفتاح الجبالي

قالت الدكتورة هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، إننا نريد الاتحاد على هدف واحد، فجلسة اليوم تناقش شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، فنحن نستهدف الخروج بمخرجات حقيقية قابلة للتنفيذ، مؤكدة أن الحوار الوطني يهدف للوقوف على القضايا التي تهم المصريين، مستعرضة الضوابط العامة للجلسة.

وقال عبدالفتاح جبالي، مقرر عام المحور الاقتصادي، إن إصلاح الإدارة المالية بشكل عام يشمل الموازنة العامة للدولة وبعض الأمور التي تقع خارجها، فالموضوع لم يكن اقتصاديًا فقط ولكنه سياسى، لافتًا إلى أن الفكرة الرئيسية هي معرفة كيفية إدارة الموازنة العامة، وأن يغطي الإنفاق العام بالمجتمع كل احتياجات المواطنين.

وأضاف أننا سنناقش أيضًا إلى أي مدى سيؤثر خفض حجم الاستثمار المالي على حجم الإنفاق العام وهل سيحقق الأهداف المرجوة منه، فالهدف هو تحصين الخدمة وتحسين وصولها، كما سنناقش كيفية تحديد فاعلية حجم الإنفاق العام، فالإنفاق يرتبط بالإيرادات، الأمر الذي يتطلب دراسة الإيرادات العامة للدولة.

وتابع أنه يجب الأخذ في الاعتبار معرفة إلى أي مدى يمكن إيجاد حيز مالي للدولة، الأمر الذي يتطلب البحث عن مصادر للإيرادات أخرى، مؤكدًا ضرورة أن تشمل الموازنة العامة للدولة كل المسائل المالية، لافتًا إلى أن مواد الدستور بشأن الموازنة العامة كثيرة، الأمر الذي يعني أنها مسألة سياسية وليست اقتصادية فنية، فنحن نريد الوصول إلى توصيات ومقترحات لإصلاح إدارة المالية العامة في مصر.

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