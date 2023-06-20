الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الصحة يوجه بزيادة عدد أسرة العناية المركزة وتخصصات القلب بمستشفى الحمام

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، خلال جولته التفقدية بمستشفى الحمام المركزي رفقة محافظ مطروح، بالعمل على زيادة عدد أسرة العناية المركز، حيث جار تجهيز 8 أسرة إضافية. 

ووجه وزير الصحة بسرعة استكمال المبنى الجديد الملحق والذى يضيف غرفتي عمليات ووحدة غسيل كلوي وبنك تخزين دم، والجاري حالياً التجهيز لفرشه، بالإضافة إلى تشغيل فني تصوير أشعة لمدة 24 ساعة. 

وشدد وزير الصحة على زيادة عدد تخصصات القلب ومراجعة أعداد أطباء الأسنان ومراجعة فرش غرف العناية  الأشعة وسرعة تجهيزها بفرش الأسرة والستائر الجاري توريدها حاليا.

واطمأن محافظ مطروح ووزير الصحة على تمركز سيارات الإسعاف بعدد 52 تمركزا بعدد 103 سيارات على طول الساحل الشمالي ومطروح. 

من المقرر أن يستكمل وزير الصحة ومحافظ مطروح جولتهم بتفقد في مستشفيات مارينا والضبعة في إطار الجولة للإطمئنان على الجاهزية الطبية والعلاجية بعدد من المستشفيات بالساحل الشمالى.

أسرة العناية المركزة الخدمات الطبية والعلاجية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خالد عبدالغفار وزير الصحة مستشفي الحمام المركزي محافظ مطروح

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