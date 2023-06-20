محافظ القليوبية يتفقد عددًا من المشروعات بطوخ والقناطر الخيرية

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمدينتيّ طوخ والقناطر الخيرية، وذلك للوقوف على آخر مُستجدات الأعمال على أرض الواقع ولتسريع منظومة العمل، لنهو تلك المشروعات في مُدتها المُقررة ودخولها الخدمة للنهوض بالخدمات المُقدمة للمواطنين.

وبدأ المحافظ الجولة، بتفقد أعمال إنشاءات مستشفى طوخ المركزي، لمتابعة ما استجد من أعمال، وذلك لإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية ولتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني مدينة طوخ والقرى المجاورة لها ولخدمة حالات الطوارئ التي تنتج عن حوادث على الطريق الزراعي، حيث تفقد الهجان، عدة أقسام بمبنى المستشفى منها قسم العناية المركزة وقسم معامل التحاليل الشاملة والصيدلية وغرف العمليات والغرف الخاصة بالمرضى (الداخلي) ووحدة الغسيل الكلوي وقسم حضانات الأطفال.

وأوضح المحافظ، أنه وصلت نسبة تنفيذ الأعمال الإجمالية إلى 85%، وتم الانتهاء من أعمال المبنى الخارجي بنسبة 90%، وتم الانتهاء من المرافق الداخلية (الصرف الصحي والكهرباء) بنسبة 90%، وفي المبنى الداخلي الرئيسي جاري استكمال أعمال سيراميك الحوائط والأرضيات والحمامات وتجاليد الجرانيت وأعمال البلاط والدهانات، مشيرًا إلى أنه يجرى الآن العمل بأعمال طلاء الواجهات وأعمال الجرانيت السفلي.

واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال رصف وتطوير طريق (الحادثة -أبوالغيط) القناطر الخيرية، والذي يتم تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية ويبلغ طول الطريق بالكامل 6250 كيلو متر ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 مترًا وحتى 18.5 متر، والذي يبدأ من ميدان السلام وحتى نزلة الدائري بباسوس، ومقسم إلى قطاعين القطاع الأول ضمن خطة رد الشئ لأصله، والقطاع الثاني ضمن الخطة الاستثمارية 2022 – 2023، وقد تم الانتهاء من رصف 5900 كم بالطبقة الأولى (الرابطة) ويتبقى ٣٥٠ مترًا جارِ الانتهاء منهم، وكذلك جارِ الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك على الأرصفة الجانبية.

وخلال الجولة وجه المحافظ بضرورة الاهتمام بنظافة طريق أبو الغيط وطريق الباسوسية والعمل على إظهار الشوارع بالشكل الحضاري المطلوب من خلال إزالة الأتربة بشكل مستمر على جانبي الطريق، وذلك تماشيًا مع أعمال التطوير.

كما تابع المحافظ أعمال الفرش الطبي والإداري لمستشفى القناطر الخيرية المركزي، حيث تم الانتهاء من الفرش الطبي بنسبة ٧٥%، والفرش الإداري بنسبة 95%، كما تم الانتهاء من توصيل الكهرباء بكل قطاعات المستشفى وتشغيل المصاعد الكهربائية بالإضافة إلى أنه تم ضخ المياه والغاز الطبيعي للمستشفى، وأصبحت جاهزة للتشغيل من جميع الأعمال كما تم تجهيز الطاقم الطبي للمستشفي وجاري توريد أجهزة التعقيم والحضانات.

كما قام المحافظ بجولة ميدانية بأقسام المستشفى، التي تم الانتهاء من فرشها حيث تفقد القسم الداخلي وقسم العناية المركزة ووجه بالحفاظ على الفرش والعمل على النظافة أولًا بأول لحين تشغيل المستشفى وافتتاحها، مشيدا بالمستوى المتقدم ونوعية الفرش المستخدم بأقسام المستشفى.

وجدير بالذكر أن مستشفى القناطر الخيرية تبلغ تكلفتها 283 مليون جنيه، وتتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير و30 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى 24 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك تحتوي المستشفى على 38 جهاز للغسيل الكلوي ويبلغ عدد الأسرة 220 سريرًا.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير كوبري السكة الحديد خط (قليوب، منوف، طنطا)، والذي يشرُف على تنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، بتكلفة 508 ملايين جنيه، والذي يُنشىء لرفع كفاءة خطوط السكة الحديد وعمل إزدواج في خط السكة، بهدف تقديم خدمة مميزة وآمنة للمواطنين، وسيكون الكوبري رابط بين 3 محافظات كبرى وهي المنوفية والقليوبية والغربية، والذي يبلُغ طوله 490 مترًا بعرض 14 مترًا، مقسم إلى جزئين الأول خرساني والثاني إستيل مُقامين علة 3 بواكي معدنية، منهم باكية ملاحية تعمل بنظام الرفع الرأسي، بالإضافة إلى إنشاء عمل صناعي في نفس مسار الكوبري أعلى الترعة بطول 27م بعرض 14 مترًا.