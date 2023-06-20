أحمد السعدون رئيسًا لمجلس الأمة الكويتى بالتزكية

انتخب مجلس الأمة الكويتي، اليوم، أحمد السعدون، رئيسًا له بالتزكية وذلك بعد إعلان النائب داوود معرفي انسحابه من الترشح للرئاسة.

وافتتح رئيس السن لمجلس الأمة مرزوق الحبيني، الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، وذلك وفق صحيفة "الرأي" الكويتية.

وبعد إعلان أمين عام مجلس الأمة مراسيم استقالة رئيس الوزراء وإعادة تكليفه وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، أدى أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية اليمين الدستورية.

وشهدت انتخابات مجلس الأمة منافسة قوية خاصة بعد حل المجلس السابق وإعادة إجراء الانتخابات النيابية.