رئيس "الدستورية" يحدد 6 مارس يومًا للوفاء لكل قاض بالمحكمة

قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة باعتبارها صرحاً قضائياً شامخاً تمثل الحصن الآمن للدستور من خلال أحكامها التي أرست الكثير من المبادئ الدستورية.

ورحب المستشار بولس فهمى فى كلمته بالاحتفالية التي تنظمها المحكمة الدستورية العليا، بمناسبة صدور كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري"، بالحضور موجها لهم التحية والتقدير على تلبية الدعوى لحضور الاحتفالية في أحد محارب العدالة، وأحد صروح القضاء الشامخ في مصر.

وأعلن المستشار بولس فهمى عن تحديد يوم 6 مارس المقبل في الانعقاد الأول للمحكمة يوما للوفاء لكل قاض عمل بالمحكمة الدستورية والاحتفال به في هذا الموعد من كل عام.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة الدستورية أعدت كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري"، بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء المحكمة التي تباشر الرقابة على دستورية لقوانين واللوائح والتي أكدت بأحكامها على صون الدستور واحترامه.

وأوضح أن هذا الكتاب يتضمن جميع الأحكام الدستورية الصادرة من المحكمة والتي تمثل مبادئ دستورية تطرقت لكافة المجالات في شتى مناحي الحياة فيما يتعلق بحقوق وحريات المواطنين والذى تم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية.

إهداء أول نسخة من كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري" للرئيس السيسي

وأعلن المستشار بولس فهمي أن المحكمة تتشرف بإهداء أول نسخة رسمية من كتابها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يحرص دائماً على تقديم كل الدعم لقضاة مصر.

وأعدت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري"، والذى صدر عن موسوعة "الثقافة القانونية" بهيئة الكتاب ويقع في 444 صفحة حيث تم طرحه باللغتين العربية والإنجليزية.

وتضمنت مقدمة الكتاب التي كتبها المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة أقامت- ومن قبلها المحكمة العليا- صرحا كبيرا من الأحكام القضائية الدستورية والتي تعد من مفاخر القضاء الدستوري العالمي.

وأشار المستشار بولس فهمى في المقدمة إلى أن المحكمة تبوأت مركزا مرموقا بين كبريات المحاكم الدستورية في العالم، فأصدرت أحكاما تحمي الحريات والحقوق بمختلف أنواعها وتقسيماتها.

وكان المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة، صرح بأن مؤتمر اليوم يُعقد بمناسبة الاحتفال بـ"ملامح القضاء الدستوري المصري".

وأشار إلى أن الرقابة الدستورية على القوانين تمثل جزء ملهم للشعوب حيث أن القضاء الدستورى لا يباشر رقابته فقط على ما نصت اليه التشريعات ولكن تتطرق الى سد الفراغ التشريعي ان وجد.

وفى ختام الكلمة تقدم المستشار بولس فهمى بالشكر الى كل من اسهم بجهده في إيداع الاحكام التي أسست مادة الكتاب عبر سنوات عديدة اتسمت بالتجرد والحيدة.