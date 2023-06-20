"القصير" يبحث مع قيادات الوزارة خطة العمل خلال إجازة العيد

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا ضم عددا من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، لبحث الاستعدادات وخطة العمل خلال اجازة عيد الاضحى المبارك.

وأعلن وزير الزراعة حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية، فضلا عن ضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتنقلة.

ووجه القصير، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بإلغاء الإجازات والراحات، والمرور الدائم لمشرفي الاحواض، لرصد أي حالات للتعدي على الاراضي الزراعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها على الفور، مشددا على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة والتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الإزالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد.

وشدد الوزير على استمرار غرفة العمليات المركزية بالوزارة، في تلقى الشكاوى من المواطنين، واتخاذ الاجراءات اللازمة على مدار الساعة، والاجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات لدى المواطنين، والتفاعل مع شكواهم.

وشملت تكليفات وتوجيهات وزير الزراعة، متابعة المحاصيل الشتوية الارز والقطن والذرة وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية وكذلك متابعة استلام تقاوى الإكثار بمحطات الإنتاج والغربة ال 14 محطة على مستوى الجمهورية.

وشدد "القصير" على قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بتكثيف حملاتها للرقابة على أسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الاضاحي الحية، للتأكد من سلامة المعروض، ورصد اية تجاوزات أو مخالفات تضر بصحة المواطنين، فضلا عن إعلان حالة الطوارئ بكافة المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالأطباء البيطريين، لاستمرار ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد، للحد من الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.

وأكد أن معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس تعمل خلال إجازة العيد على مدار الساعة لفحص السلع والأغذية للسوق المحلى والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين وكذلك استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستراتيجية.

وشدد أيضا على مسئولي الحدائق العامة التابعة للوزارة (الحيوان والأورمان والأسماك) بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لاستقبال المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم ووسائل الترفيه من أجل الاستمتاع بقضاء إجازة العيد، لافتا الى ان حديقتي الحيوان بالإسكندرية والفيوم، تستقبلان لأول مرة بعد تطويرهما الزائرين خلال اجازة عيد الأضحى المبارك.

وفي السياق ذاته تستقبل وزارة الزراعة شكاوى المواطنين على أرقام الخط الساخن 15500