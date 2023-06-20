الداخلية تضبط 8 قضايا مخدرات خلال حملات أمنية فى دمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط ، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط ، فارسكور، الزرقا كفر البطيخ، وأقسام شرطة أول وثان دمياط، دمياط الجديدة، السرو.

وأسفرت جهودها عن ضبط 8 قضايا اتجار فى المواد المخدرة بإجمالي مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام، كمية من مخدرى الهيروين والشابو، طبنجة ، فردين محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 8 متهمين " لـ 6 منهم معلومات جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.