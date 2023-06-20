الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 12 متهمًا بحوزتهم أسلحة وبنادق آلية بسوهاج

حبس
حبس

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة البلينا.

وأسفرت جهودها عن ضبط 12 قضية سلاح نارى بمضبوطات 3 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، طبنجة، 5 فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 12 متهما لثلاثة منهم معلومات جنائية.

وضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 5 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، تم تنفيذ 179 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط مركز شرطة البلينا حملة أمنية سوهاج بنادق خرطوش

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