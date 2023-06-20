الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

‏مقتل شاب بسبب خلافات الجيرة فى دار السلام

قتل
قتل

تسببت خلافات الجيرة في نشوب مشاجرة في منطقة دار السلام انتهت بمقتل شاب على يد جيرانه، و تم ضبط المتهمين.

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بوجود مشاجرة ومتوفي بدائرة قسم شرطة دار السلام وبالانتقال والفحص، تبيّن نشوب مشاجرة بين أحد الأشخاص توفي متأثرًا بإصابته بجرح نافذ بالصدر، وبين شخصين، جميعهم مقيمون بدائرة القسم بسبب خلاف بين الطرفين حول الجيرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته.

وأمكن ضبط الطرف الثاني وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

السلاح جيران شاب دار السلام خلافات الجيرة

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