ضبط 12 قضية سلاح ناري في سوهاج

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة البلينا.

وأسفرت جهودها عن ضبط 12 قضية سلاح ناري بمضبوطات 3 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، طبنجة، 5 فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 12 متهم لثلاثة منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 5 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة ضبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 5 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية، تنفيذ 179 حكمًا قضائيًأ متنوعًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما إستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام.