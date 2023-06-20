قبل امتحانها الأسبوع المقبل.. معلم كيمياء يقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة

قدم أحمد إبراهيم، معلم كيمياء، بعض النصائح لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق امتحان الكيمياء الأسبوع المقبل.

وقال إبراهيم لـ"الدستور": “يجب على طلاب الثانوية العامة قراءة الأسئله سريعا (٤٦ سؤالا مقسمين إلى ٤٤ اختياريا وسؤالين مقالية)، قبل البدء بالإجابة، وبدأ الإجابة أولا على الأسئلة الأسهل بالنسبة لهم، ثم الأصعب حتى يعطوا الثقة لأنفسهم”.

وأضاف: “ثانيا التركيز الشديد أن الأسئلة لن تأتي صعبة لكنها ستأتي من النوع الذي يحتاج إلى التركيز الشديد في التوصل للإجابة الصحيحة (السهل الممتنع)”.

واستكمل معلم مادة الكيمياء: “ثالثا ضرورة حل امتحانات الوزارة السابقة وخاصة امتحان التجريبي الذي أتاحته الوزارة للطلاب في شهر مارس الماضي، لقربه الشديد من أسلوب امتحان نهاية العام”.

وانطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022-2023 الإثنين 12 يونيو بالمواد غير المضافة للمجموع وبدأت المواد الأساسية من الأحد الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبا وطالبة، بينما يؤدي 80 طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل، بالإضافة إلى عدد 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.